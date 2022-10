La exreportera Fiorella Retiz reveló que se ha sentido muy “triste” en los últimos meses, lo que la llevó a llorar “bastante”. Sin embargo, la extrabajadora de “La banda del chino” aseguró que no desea quejarse de su situación.

“¿Cómo te va en la vida, Fiorella? Espero que te encuentres bien, saludos”, le preguntó un usuario. “A veces bien, otras mal. No quiero quejarme de nada porque hay personas que la pasan peor, lo importante es que tengo salud y a mi familia conmigo”.

“Solo era para decirte que eres una mujer fuerte y admirable”, señaló otro usuario. “No soy tan fuerte, pero sí lo intento. Muchas veces me siento triste y lloro bastante, pero tengo a personas que me ayudan y me hacen ser más fuerte. Mi familia en casa, mis mejores amigos, aquí están algunos de los chats con @fiorevaldivieso mi hermana, gracias por todo siempre. Lo que aprendí es a decir cómo me siento y así bombardeo con mensajes a veces, pero la persona que te quiere estará para ti en todos tus momentos”, explicó Fiorella Retiz.

Asimismo, Fiorella Retiz publicó varios chats donde revela que está “triste” y no se siente bien.

Pese a ello, la exreportera agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo en los últimos meses, pues pasó por un “mal momento” después que se descubrió que Aldo Miyashiro le era infiel a su esposa con ella.

“Muchas gracias por el cariño. Hay personas que me conocen años por aquí, han seguido mi carrera o mi día a día y siguen mandándome mensajes lindos, siempre. Todos pasamos por algún mal momento en la vida, somos seres humanos. Lo importante siempre será aprender de estas situaciones y hacer de nosotros una mejor versión”.

Foto: Instagram @fiorellaretiz

TE PUEDE INTERESAR