La exreportera Fiorella Retiz descartó que esté por abrir una cuenta en Onlyfans pese a que ella misma dejó entrever que lo haría. Según la examiga de Aldo Miyashiro, es muy “rochosa” para posar de forma sensual.

Hace algunos días, Fiorella Retiz pidió dinero a sus seguidores para evaluar si una cuenta de Onlyfans sería exitosa: “Aquí les dejo mi QR para que paguen la membresía adelantada, para ver si me conviene...”, escribió.

Después de que Fiorella Retiz provocó estos titulares por hacer polémicas declaraciones en su perfil público de Instagram, tuvo que negar pues la noticia llegó hasta oídos de su abuela.

“Mi abuela me manda esto preocupada, claramente fue una broma “por la cadena de oración”. No voy a tener Only, imposible”, aclaró Fiorella Retiz.

Según la exreportera, es muy “rochosa” para posar de esta forma: “Es decir, me tomo fotos en la playa, artísticas o por trabajo modelando algo, atc. Pero a que salga así como Dios me trajo al mundo y que se vea todo, nooo imposible. Respeto mucho a las chicas que lo hacen, pero yo soy bien rochosa, aunque no parezca”.

TE PUEDE INTERESAR