La exconductora de espectáculos, Fiorella Rodríguez, fue consultada por el programa “Magaly TV La Firme” sobre la supuesta infidelidad de su pareja, Jean Pierre Díaz, 19 años menor que ella.

Fiorella Rodríguez inició respondiendo lo siguiente: “Yo siempre he mantenido mi vida privada súper al marguen de todos los medios. Yo llevo con Jean Pierre siete meses, pero hemos tenido también episodios de distanciamiento ¡no? y cada quien ha hecho su vida”.

La exconductora aseguró que ahorita se encuentra muy bien con Jean Pierre Díaz y lamentó que terceras personas quieran tomar protagonismo.

“Yo ahorita sí estoy segura de lo que quiero, me buscó, conversamos lindo, estamos ahorita disfrutándonos rico, súper tranquilo con relación, pero si ya tu llamada, en este momento, va por el lado de que terceros quieran ganar algún tipo de protagonismo, ya ese tema escapa de mis manos”, agregó.

“Yo en esta llamada no te voy a precisar distanciamiento. Me parece un poco hilarante ahondar en estos temas contigo. Yo me reservo mis episodios, mis fechas, son cosas súper privadas”, finalizó.

