El aparente sobrepeso de Giuliana Rengifo fue tema de debate en el programa ‘América HOY’, donde los invitados la ‘chancaron’ por no prepararse adecuadamente para la pista de baile de ‘El Gran Show’.

Sin embargo, luego de las fuertes críticas a la cumbiambera, Gisela Valcárcel se comunicó con el programa para poner un alto al tema. La ‘Señito’ se sintió identificada con la cantante, ya que ella también estaba subida de peso cuando regresó a la televisión en julio de este 2022.

“Cuando yo fui al aire, en julio, estaba subida de peso, nadie debe bajar de peso en 10 días, no deben hacerlo, la única forma es liposuccionándose o metiendo pastillas, y eso no es natural. Yo estoy bajando de peso porque me estoy cuidando muchísimo, no exijamos a Giuliana ni a nadie bajar de de peso de un día para otro ” , comentó la rubia conductora.

Gisela aclaró que no todos sus participantes son bailarines, “hay algunos que son bailarines y otros que lo intentan”, por lo que aquellos que están subidos de peso “también podemos brillar”.

“El peso de cada quien se debe respetar, como mi forma física se debe respetar. Yo he decidido bajar de peso a un régimen más ordenado, pero no lo hago porque digan que está bien o mal, en mi caso por mi salud. Qué lindo que tengas una genética de flaca, felicitaciones, pero no solamente las delgadas triunfan” , sostuvo.

