Giuliana Rengifo no se quedó callada luego de que Magaly Medina la tildara de “ardida” en sus redes sociales. Y es que, antes de irse de viaje a Madrid, la‘Urraca’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para enviarle su ‘chiquita’ a Giuliana.

“Mientras mis ampayados dan golpes de ciego... Disfruto de mi vida. Ya el lunes atiendo ardidas por orden de llegada”, escribió Magaly Medina luego del escándalo porel ampay de la cumbiambera besando al notario casado Paul Pineda.

Giuliana entendió que el mensaje era para ella y se esperó unos días para responder:

“Para las brujas ardidas jajajaa el diablo las cría y ellas se juntan jajaja”.

Además, compartió un fragmento de una canción: “gente envidiosa, buenos para nada. Viven criticando y viendo mis errores”

Giuliana Rengifo desmiente intención de “colgarse” del esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo señaló que ella no necesita colgarse de nadie para sobresalir. Además, celebró que sus seguidores le han mostrado su respaldo desde que empezaron las críticas en su contra.

“No me cuelgo de nadie, solo hago mi trabajo y me defiendo de indirectas desde hace 6 años. Soy una mujer trabajadora y emprendedora que no necesita colgarse de nadie para seguir trabajando y haciendo música... Mi público me respalda y eso me llena de alegría, soy independiente y los negocios que tengo como empresaria los puse con mis ahorros y trabajo. Hoy tengo mi línea de perfume y mi boutique, y vendrán más porque tengo varias responsabilidades como madre soltera”, señaló al citado medio.

