Este 25 de noviembre de 2022, durante el programa América hoy, Janet Barboza criticó duramente a Tepha Loza por oficializar su nueva relación con el empresario constructor Mario Neumann pese a que terminó su breve romance con Sergio Peña hace algunos meses.

“Es que no lo puedo creer... para empezar hacerle una correción a nuestro equipo que narra esta nota y dicen ‘parece que por fin Tepha Loza encontró al indicado’. ¡Por favor! Si acaba de terminar con Sergio Peña cuando decía que era A-1, decía que quería proyectarse, decía que era maravilloso”, dijo la ‘rulitos’.

“Eso fue un error... nunca se concretó”, comentó Ethel Pozo. “Fue una pequeña ilusión, nada más, no podemos comparar”, aseguró Brunella Horna, pero Janet Barboza expresó indignada: “Pero cómo ahora pone Tepha Loza ‘amando cada momento’ ¿Amando?”. “Porque ahora sí está enamorada, ahora sí ha encontrado a la persona”, señaló Ethel.

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva coincidió con Janet: “Está enamorada, sí, pero todavía no se inicia en el amor. Es otra cosa, hay personas que disfrutan mucho y les gusta la etapa del enamoramiento, donde todo es perfecto, bonito, sensaciones, se acaba esa etapa que ya hemos hablado, puede ser 2 años, máximo 3, y se acabó todo”.

“¡Pero Tepha acaba de salir de su relación con Sergio Peña! (...) a mí me estaría dando una mega flojera estar oficializando a cada rato. Publicas, borras, borras, publicas... no aprendió la lección”, aseguró Janet Barboza.

Sin embargo, Ethel Pozo la defendió: “No, no puede cantar victoria y decir ‘no aprendió’ porque de repente este sí es un amor bonito, de repente este chico Neumann es una linda persona, Mario es una excelente persona y no por Sergio lo va a catapultar a Mario”.

“Es que una persona no es que reemplaza a otra, estamos hablando del tiempo, no se ha dado el tiempo todavía de sanarse, no se ha dado el tiempo de dejar todo atrás”, expresó la ‘rulitos’. “Lo de Sergio no fue nada, ni un mes”, interrumpió Ethel Pozo.

“No se puede borrar porque en esos dos meses ella tuvo y tomó decisiones que afectó su vida, o sea, no se puede pasar por alto”, dijo Lizbeth Cueva.

Finalmente, Janet Barboza lanzó una fuerte frase: “¡No le puede decir a alguien en un mes ‘te amo’!”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR