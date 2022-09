La apoya. Jazmín Pinedo no fue ajena al estrambótico look que mostró Gisela Valcárcel en la última gala de “La Gran Estrella”. Y es que la conductora de “Más Espectáculos” señaló que la popular ‘Señito’ se habría peinado así a manera de “estrategia”.

“Me encantó y gustó el look de Gisela. Los haters caen redonditos porque uno hace las cosas porque le provoca y porque sabe que uno va a hablar. Gisela Valvárcel nos da cátedra”, comenzó diciendo ‘Choca’ Mandros.

Por su parte, la popular ‘Chinita’ hizo bastante hincapié y aconsejó a los televidentes que vistan cómo más les plazca y no pensar en lo que piensen los demás.

“Uno se puede poner lo que le da la gana, si a ti te gusta... Si a mi mañana me provoca ponerme un plátano en la cabeza, me lo pongo pues. Total, a mí me tiene que gustar, no a otra persona. Estrategia publicitaria se llama eso, es más, mañana todos en América deberíamos venir peinados así, todas las chicas con cola”, comentó la exchica reality.

