La conductora Jazmín Pinedo fue entrevistada por la periodista Verónica Linares. Durante la conversación, la ‘chinita’ contó más detalles de su separación de Gino Assereto, quien fue su pareja durante varios años.

“A nivel familiar hay un par de cosas que me gustaría concretar”, contó Jazmín Pinedo, quien explicó que lamentó terminar con el sueño de tener una familia con el padre de su hija.

“No te miento que en algún momento me dio muchísima pena como que tirar abajo esta idea de tener una familia que creo que es lo que la mayoría, no todos porque no tenemos que pensar igual, apunta, y de hecho para mí la familia es algo importantísimo, es un pilar básico”, explicó.

Asimismo, Jazmín Pinedo recordó que, cuando nació su hija, Gino Assereto le pidió relajarse: “Gino siempre me decía: relájate, respira, faltan 5 años, y yo ya estaba pensando en la universidad”.

“¿Y él es así?”, le preguntó Verónica Linares. Así pues, Jazmín Pinedo explicó que esa diferencia abismal de personalidades los llevó a terminar: “No, no, no, él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos”.

“Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y yo ya estaba pensando en la universidad”, manifestó.

Según Jazmín Pinedo, ella es más trabajadora y piensa mucho en el futuro: “me gusta, al final también me quejo y si tú me dejas sola en mi casa y me dices ‘ya, no hagas nada’, me vuelvo loca, algo tengo que hacer”.

Fuente: YouTube Verónica Linares

