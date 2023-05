Jessica Newton no se quedó callada y decidió salir al frente para defender a la actual Miss Perú, Camila Escribens, quien fue fuertemente cuestionada por Magaly Medina por los lujos que expone en sus redes sociales.

Recordemos que la popular ‘Urraca’ dejó entrever que la modelo viajó en un avión privado con un reconocido empresario del entretenimiento para asistir al Festival de Cannes.

Al respecto, la organizadora del Miss Perú desmintió completamente las acusaciones de su examiga. “La verdad que no veo su programa, pero esto parece un narrador de cuentos. La ignorancia es atrevida. Y, como le dije, qué lástima que su familia tenga que estar sufriendo este tipo de ataques”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Jessica Newton aseguró que no piensa darle pantalla a la popular ‘Urraca’, pues señaló que “solo se encarga de desprestigiar a las personas por rating”.

“ Si a alguien le gusta hablar del honor de las mujeres y ataca de esa manera con la única intención de generar rating, ese es problema de la persona que lo hace (...) No me siento una víctima, pe ro cuando me enseñan las cosas me provoca lástima”, expresó para Trome.

¿Qué dijo Magaly sobre Camila Escribens?

Magaly Medina tuvo duras críticas contra Camila Escribens, luego de revelar que el reciente viaje de la flamante Miss Perú a Francia para asistir al famoso Festival de Cannes, lo realizó en el avión privado de un reconocido empresario.

“Esta señorita, Camila Escribens, tiene amigos que comparte con Paula Manzanal, nuestra embajadora Senior (...) Ella, que sepamos no ha ido con la corona y la banda de Miss Perú a Cannes ¿Por qué habrá ido? Se fue en un jet privado con otras chicas más, acompañada de un empresario que es del mundo del entretenimiento”, sentenció la conductora de ATV.

