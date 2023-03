La periodista Juliana Oxenford arremetió en sus redes sociales contra Eddie Fleischman, conductor de Willax TV. La conductora de “ATV: Al estilo Juliana” dejo entrever que el hombre de los deportes la acosaba cuando trabajaban juntos en el mismo canal y hasta tuvo que ponerle el parche en más de una ocasión.

A través de su cuenta de Twitter, la rubia encaró al periodista deportivo luego que este la llamara ‘repugnante’ por supuestamente azuzar las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Ella no se quedó callada y lo tildó de ‘misógino’ y ‘machista’.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre Eddie Fleischman?

“Repugnante? Te olvidas @E_FLEISCHMAN cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas”, fue la grave acusación que hizo Juliana Oxenford este 28 de febrero de 2023.

Qué dijo Juliana Oxenford sobre Eddie Fleischman. Twitter/@julianaoxenford).

Minutos después, la hija del actor Marcelo Oxenford borró su publicación. No obstante, volvió a contragolpear y en otro tuit agregó:

“Repugnante? Cuida tus palabras @E_FLEISCHMAN . Si no te gusta saber lo que está pasando en el Perú, quédate donde estás o regresa a los deportes. Tu machismo y misoginia te están llevando a comentarios repulsivos como estos”.