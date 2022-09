Juliana Oxenford, conductora y figura de ATV, sorprendió al contar detalles sobre su relación con su padre Marcelo Oxenford. La periodista reveló que no le guarda ningún rencor a su progenitor, sin embargo, ha preferido no tener contacto con él.

“No odio a mi papá como todos piensan, pero no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así” , contó Juliana Oxenford a Infobae.

La presentadora de “Al estilo Juliana” también mencionó en referido medio como influyó en ella la separación de sus padres cuando era pequeña. “La separación de una pareja con hijos no me parece tan grave, muchas veces es más saludable para los niños si no hay amor entre papá y mamá”, explicó.

“En mi caso, todo sucedió muy rápido y yo soy la cuarta de los hijos de mi papá con mi mamá. Era muy chiquita, se me dio mucha información que no era capaz de procesar a esa edad, era un sancochado en la cabeza”, agregó.

