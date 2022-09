Karla Tarazona, conductora de ‘D’ Mañana’, opinó sobre la ruptura amorosa entre Evelyn Vela y su esposo Valery Burga. La presentadora se mostró totalmente indignada con el barbero, quien aseguró que se arrepiente de haberse casado con la popular ‘Reina del Sur’.

“Yo no soy payaso de nadie, esa señora parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza, no tiene pena, no tiene dignidad (...) Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena, ni me satisface” , expresó Valery Burga a ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre el esposo de Evelyn Vela?

Ante ello, la exesposa de Rafael Fernández no pudo ocultar su enojo con Valery Burga por decir que Evelyn Vela no lo satisfacía como esposa.

“Ya empezó la patanería, ahora sí se arrepiente, por favor, después que bien parado estaba al costado de la mujer y hasta se casó... ahora dice que se arrepiente, cállate mejor”, arremetió Karla Tarazona en su programa de Panamericana TV de este 9 de setiembre de 2022.

“El ojo se me está poniendo rojo de la cólera”, agregó.

