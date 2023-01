Karla Tarazona no esperó vivir un tenso momento cuando presentaron al posible cuarto conductor del programa “Préndete”. Y es que la presentadora terminó abandonando EN VIVO el set de televisión debido a su indignación.

Todo se dio cuando Melissa Paredes fue la encargada de presentar al cuarto presentador y señaló que éste no sería del agrado de Karla. Pocos minutos después se pudo ver que se trataba del personaje ‘Huevin’, a quien lo estaría relacionando con su exesposo, Rafael Fernández.

Frente a ello, Tarazona no se quedó callada y aseguró que se sintió ofendida por todo el equipo de producción. “Me parece una falta de respecto. ¿Por qué no han traído un gato? ¿Por qué no han traído un brasilero? ¿Por qué yo siempre tengo que ser la piñata de todos?”, comenzo diciendo.

“Ay Karla, es que tienes tantos ex en tu vida que te han pagado mal, que pueden desfilar un montón de muñecos”, respondió rápidamente Melissa. “Esto ya me parece demasiado. Yo no me voy a presar para este circo, porque a mí nadie me dijo nada”, añadió la conductora de Panamericana TV.

Al ver que sus compañeros Kurt Villavicencio y Melissa Paredes salían en defensa del nuevo personaje ‘Huevin’, la conductora Karla Tarazona, decidió abandonar el set donde se encontraba, para a los pocos minutos aparecer dando una promoción.

“Yo solamente voy a cumplir con mi trabajo, no me voy a prestar para ninguna payasada”, dijo la presentadora de ‘Préndete’ ante la mirada atónita de sus compañeros.

