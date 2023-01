Karla Tarazona tuvo un insólito encuentro con Anthony Aranda, el novio actual de Melissa Paredes, en el gimnasio. La conductora de TV comentó sobre su desagrado al ver al ‘Activador’, ya que ella ha expresado públicamente que no le tiene simpatía al bailarín.

Melissa, al escucharla, dijo que su novio no le había contado detalles de este encuentro.

“Sabes por qué no te ha contado, porque no me ha visto (…) con las cosas que me han pasado yo ya estoy ‘ojito ojito’ (…) ¿quieres ver lo qué estaba haciendo tu ‘Gato’ Activador ayer?” , dijo Karla, dejando con la intriga a la actriz.

En el video que difundió el programa ‘Préndete’ se pudo apreciar al ‘Activador’ entrenando, sin ninguna compañía femenina.

“¿Estaba solo?”, preguntó Melissa.

Karla Tarazona dijo que se quedó vigilando al bailarín para ver si conversaba con alguna otra mujer. “Yo dije, ‘voy a chequear a este muchacho para ver si es fiel’ ”; comentó.

La expareja de Christian Domínguez confesó que siguió al novio de Melissa Paredes por todo el gimnasio para verificar si es fiel.

“Me tomé la molestia (de seguirlo) para ver si encontraba algo alrededor, pero tranquila, estaba solo. Y me quedé hasta el final para ver a qué carro se subía. Por allí y que sale otro ampay en una cochera... Como no vi nada malo, ya me retiré”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR