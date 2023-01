Sin pelos en la lengua. Adriana Quevedo estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego” para comentar un poco más sobre las diferencias que tenía con Karla Tarazona y Metiche en el espacio de Panamericana TV, “D’Mañana”, del cual fue sacada para ser reemplazada por Melissa Paredes.

Y es que la actriz sorprendió a propios y extraños al ser consultada sobre si la locutora radial y Kurt Villavicencio siempre fueron las primeras opciones para ser presentores del magazine matutino.

En un primer momento, Adriana comentó que ella no fue la responsable de que Karla y Metiche ingresen al espacio de Panamericana, pero lo que sí supo es que ellos no habrían sido la primera opción como conductores.

“Yo ahí no me metí. Fue una situación donde me iban contando...”, comenzó diciendo a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.

Sin embargo, miutos después se animó a revelar quiénes estaban en la mente de los productores para pasar casting de conducción. Entre las posibilidades estaban Milena Zárate y Rocío Miranda.

TE PUEDE INTERESAR