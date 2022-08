Karla Tarazona, conductora de ‘D’Mañana’, concedió una entrevista al programa ‘Hablemos de Belleza’ de Willax TV donde le respondió a todos sus detractores que aseguran que su vida cambio a raíz de que se casó con el empresario Rafael Fernández.

La expareja de Leonard León mencionó que todo su vida ha trabajado y nunca ha necesitado a un hombre para sacar adelante a sus pequeños hijos.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

“Muchos tienen la boca tan ligera de decir que me arregló la vida, que gracias a él tengo plata, pero no es así. Las personas que me conocen han visto como yo, poco a poco, he ido creciendo y nunca he necesitado a una persona a mi costado para sobresalir” , comentó en el magazine.

“Debo darle gracias a Dios porque, dentro de todo, he logrado llegar a mi meta que es tener a mis hijos como los tengo ahora, emocional y económicamente” , agregó.

Por otro lado, Karla Tarazona también respondió a los rajes de su ex Leonard León, quien aseguro que la conductora no había terminado el colegio.

“Él dio a entender que yo no había terminado el colegio, pero la verdad es que yo sí termine el colegio e incluso ingresé a la universidad San Juan Bautista. Lo que no terminé es la universidad porque comencé a trabajar. Yo trabajo desde los 16 años”, dijo.

