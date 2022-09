La modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló que adelgazó muy rápido pocas semanas después de dar a luz a su segundo bebé, Mario Jr.

En su cuenta de Instagram, contó que, aunque ya perdió todos los kilos que ganó durante el embarazo, también ha perdido su musculatura: “Yo estoy flaca, estoy hecha un palo, pero como derritiéndose, estoy hecha una (...) malagua flaca, pero terrible, así que tengo que empezar a entrenar”.

“Necesito entrenar, necesito estar bien, sentirme saludable, más que verme físicamente bien, sentirme saludable, sentir que las carnes no cuelgan, que las piernas no se mueven”, dijo Korina Rivadeneira.

La esposa de Mario Hart también mostró su rostro sin filtros ni maquillaje: “Esta es mi realidad sin filtro, estoy normal, pero también la luz ayuda”.

De otro lado, Korina Rivadeneira contó que ahora tiene menos tiempo y no se imagina con un hijo más: “Tengo ganas de hacer más cosas y a veces siento que el tiempo no me da, no sé por qué, con un hijo era una cosa, con dos ahora es... yo quería 8 hijos, pero veo que realmente quería 2, nada más”.

