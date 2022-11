John Kelvin quiere limpiar su imagen tras salir de la cárcel el pasado 25 de octubre, donde permaneció más de 1 año por el delito de agresión física contra la madre de sus último 4 hijos, Dalia Durán.

Tras publicar varias fotografías en Instagram de lo que fue su reencuentro con sus hijos mayores, fruto de su relación con Yuleika Vásquez Leyva, el cumbiambero también compartió un mensaje de WhatsApp de su hija Samikay.

En el chat, la hija de John Kelvin le repite que es un buen padre y que lo quiere. Incluso, le revela que ha preparado una sorpresa para él.

“Te amo pa, eres el super papá. Eres un buen papá, por eso mis hermanos y yo te queremos mucho. Después te haré algo, ya verás, es sorpresa. Te amo, super papá” , escribió la hija del cantante en el mensaje de WhatsApp.

Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, verdadero nombre del artista, se mostró emocionado: “ Cuando mi hija me da en el corazón, te amo, mi reina”

Hija de John Kelvin manda mensaje | Foto: Instagram

John Kelvin le dedica canción a sus hijos

“Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo ”, es parte de la letra de la última canción de John Kelvin, ‘Pido Perdón’.

Sin embargo, causó polémica que no se refiera a la cubana Dalia Durán, a quien masacró a golpes.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. Un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión”.

