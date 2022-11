John Kelvin , cuyo nombre completo es Jonathan Kelvin Sarmiento Llanto, logró reencontrarse con sus dos de sus seis hijos. Se trata de Samikay y Francesco, frutos de su matrimonio con Yuleika Vásquez Leyva.

El cantante compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram de cómo fue su reencuentro con los menores, quienes tienen 16 y 13 años, respectivamente.

Los hijos de Yuleika se mostraron felices y recibieron al cumbiambero, quien abandonó el penal de Lurigancho el pasado 25 de octubre, donde estuvo 15 meses encarcelado por agredir a Dalia Durán.

En el rencuentro también estuvo Yuleika Vásquez, según las imágenes publicadas en Instagram.

“Tu felicidad a medias primo, ya lucharemos por los que faltan”, escribió el primo del cantante, Jimmy Gardella Sarmiento, quien lo ha estado acompañando en todas las audiencias judiciales.

Hasta el momento, el cantante no ha podido ver a los cuatro hijos que tiene con Dalia Durán, quien rechazó su excarcelamiento.

John Kelvin se reencontró con sus dos hijos

John Kelvin se reencontró con su mamá

De otro lado, John Kelvin también se reencontró con su mamá Carmen Llanto. “Madre es madre (...) cómo te pago lo que te mereces” , escribió el cantante en las fotos con su mamá.

Carmen Llanto aseguró, hace unos días, que no le guarda rencor a Dalia Durán y no justifica lo que hizo John Kelvin: “Ella es la madre de mis nietos, pero mintió mucho, mucho mintió y yo siempre le hablé con la verdad a ella. Yo la fui a ver a ella, yo estuve con mis nietos, conviví con ellos dos y nunca le di la espalda como dijo. Eso sí me dolió” .

TE PUEDE INTERESAR