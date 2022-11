Joshua Ivanoff, recordado por haber participado en los realites “Combate” y “Esto es guerra”, anunció su separación con la madre de su hijo Michelle Biu en octubre de este año. Ahora, la joven decidió romper su silencio en el programa de Magaly Medina donde reveló los episodios de violencia de los que fue víctima durante su relación con el modelo.

Según Michelle Biu, ella fue violentada físicamente y Joshua Ivanoff intentó estrangularla. “Él me ahorcó dos veces y yo me tomé foto de que estaba todo mi pecho rojo y arañado. En la última pelea que tuve con él, le lance un cuchillo, le intenté cortar y fue porque el hue*** me había ahorcado dos veces del cuello”, contó la modelo.

¿Qué dijo la madre de Joshua Ivanoff?

Luego de estas fuertes acusaciones, la producción del programa de la “Urraca” se comunicó con la madre de Joshua Ivanoff, Lica Quevedo, quien puso las manos al fuego por su hijo y tildó de ‘despechada’ a Michelle Biu.

“Has escuchado la canción de Rosalía, “Despechada”, dijo en un inicio. Quien a conoce a Joshua sabe lo pacífico que es él, tranquilo, sano, no es agresivo, ni grita, le decían pavo” , fue la justificación de la madre de Ivanoff.

