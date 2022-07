Melissa Paredes se va quedando sola . En la denuncia que interpuso contra su exsuegro Jorge Cuba, por presunta violencia psicológica, se supo cuál fue la reacción de la mamá de Rodrigo ante la presencia de la actriz en su casa.

Y es que la exconductora de ‘América HOY’ decidió instalarse en la casa de la mamá del ‘Gato’ Cuba, doña Ysmena, luego de que el Ministerio de la Mujer ordenara que su hija de 4 años se quede en la casa de su abuela paterna, mientras duran las investigaciones por presunto abuso sexual.

Fue allí cuando Jorge Cuba desató su furia cuando la mamá de Melissa Paredes quiso visitar a su nuera: “No va ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo (...) es más, deberías irte tú también, ándate de una vez que va venir el ministerio y no quiero que te encuentren acá”.

Melissa Paredes resaltó que ella no tiene ninguna orden de restricción con mi hija y que habían acordado con el Ministerio de la Mujer que ella se quede con la menor.

‘Don Gato’ le preguntó a su exesposa qué opinaba de esta situación - según se lee en el documento policial - pero ella le dio la espalda a Melissa Paredes y al supuesto trato que habían hecho con el Ministerio de la Mujer.

“Yo no sé nada, el trato de ayer son solo palabras y las palabras no cuentan ahorita. Lo siento mucho, pero lo que acordamos ayer no cuenta”, había dicho según el parte policial.

“¿Por qué me quieren alejar de mi hija?”, respondió Melissa.

