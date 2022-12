La modelo Lesly Reyna confirmó que tiene un nuevo galán tras separarse de su esposo transexual, el chileno Aleck Acaised. En diálogo con Amor y fuego, la exMiss Perú Eco, quien tiene 28 años, contó que ahora sale con un joven portugués de nombre Joao, quien tiene 20 años y está en Nueva York, ciudad en la que Lesly vive, por intercambio de estudios.

“Sí, estoy dejándome ser, estoy dejando... poder disfrutar del amor, del cariño, de conocer a alguien que es de otra cultura también y la verdad que estoy pasando un momento bonito, después de todo”, dijo Lesly Reyna. “Es 8 años menor que yo, hermana”, contó la modelo sobre su nuevo galán.

“No puedo oficializar o presentar a alguien que yo todavía no estoy segura si va a funcionar porque él no vive acá, en Estados Unidos. Nos estamos conociendo, nada más”, comentó sobre su nuevo romance.

Además, Lesly Reyna reveló que todavía no se ha divorciado de Aleck, aunque asegura que han quedado como amigos: “No, todavía no estoy divorciada y también por eso, imagínate, en papeles todavía no estoy divorciada, entonces también presentar a alguien cuando todavía sigo casada es como... Aleck y yo hemos quedado como amigos, hemos quedado bien. Él va a querer siempre mi felicidad, yo también voy a querer la felicidad para Aleck, y sí sabe que estoy soltera obviamente”.

“Ahora estoy con un chico, hombre, sí, pero sé que tengo la capacidad de enamorarme de la persona”, dijo Lesly Reyna.

Por su parte, cuando el programa llamó a Aleck, el chileno se negó a responder: “No, mira, yo no sabía de quién era el número, si no, no te hubiese contestado. No sé qué decirte, no tengo nada que decir, bye”.

Fuente: Willax Televisión

