El novio transgénero de Lesly Reyna, Aleck Scolari, arremetió contra un reportero de “Amor y fuego” por presuntamente grabar una conversación sin su consentimiento.

“Hay un audio que está completo, que no lo hemos podido emitir, pero se te ve llorando. No me puedes decir que es mentira”, dijo el reportero a Aleck Scolari luego que este negó un presunto atentado contra su vida.

En ese sentido, el chileno reclamó al hombre de prensa: “Tú me dijiste que conversamos como amigos, te dije yo no voy a grabar, no quiero grabar contigo, no quiero hablar sobre mi relación, eres el único adulto hombre en Perú, te dije que me sentía solo”.

“Quería que me acompañaras a conversar por el tema de mi operación y tú estás mostrando audios, conversaciones privadas de los dos que yo no sabía que me estabas grabando”, insistió el novio de Lesly Reyna.

“Yo nunca te dije oye, me corté un brazo”, dijo Aleck Scolari.

Por su parte, Rodrigo González intentó tranquilizar al chileno: “Luis no ha revelado ninguna información acerca de tu relación o esos pormenores, lo que ha revelado es que tú querías quitarte la vida y él tiene el deber de informar”.

“Tú manipulaste la información [...] Él dijo que yo me quería quitar la vida, cosa que yo nunca se la he dicho”, aseguró Aleck.

