Lesly Reyna sorprendió a todos al anunciar que terminó su relación con el joven transgénero Aleck Scolari, con quien tenía pensando casarse en unos días. Como se recuerda, la pareja se juraron amor eterno en las redes sociales, pero una discusión entre ambos provocó la ruptura.

¿Qué pasó? El chileno fue consultado por el programa ‘Amor y Fuego’ y, con la voz entrecortada, dijo que le duele haber terminado con la exmiss Perú de Jessica Newton y que deseaba estar solo.

“Nunca hemos peleados por una persona, fue como que yo quería salir y ella no quería salir, entonces como que estaba enojada”, reveló al programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No quiero escuchar más cosas de la relación ni de nadie, solo quiero estar solo, solo en algún lugar (...) terminamos nomas, fue como ‘nos llevamos mejor como amigos’, entonces dijimos que seamos amigos”, agregó.

Lesly Reyna explica por qué terminó con su novio trans

En declaraciones al programa de Willax TV, la recordada azafata del ‘El último pasajero’ dijo que le desea lo mejor a Aleck.

“Me encuentro ahora en un momento complicado, yo le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. Yo no entiendo por qué está haciendo todo este show, no entiendo qué le pasa. Aleck es distinto a mí en varias cosas yo simplemente quiero alejarme, estar tranquila. Me voy a ir a Estados Unidos”, reveló la modelo.

