Luciana Fuster causó las burlas de los usuarios una vez más tras denunciar que presuntos “delincuentes” la estaban siguiendo. Y es que la modelo se acercó a grabar a estas personas a pesar de que se tratarían solo de hombres de prensa.

“Eso que se la quieren dar de heroínas, no les creemos, obviamente no te vas a ir, si crees que es un choro, un marca, a enfrentarte. Pero nosotros no somos... dice Renzo (productor) que no tiene presupuesto”, dijo Gigi Mitre en el programa “Amor y fuego” del lunes 11 de octubre.

“Claro, yo también creo eso. Si ella supiera con son delincuentes no se acercaría a grabarlos [...] No conozco a nadie que vea a algún sospechoso de delincuente y se le acerque con el teléfono”, comentó Rodrigo González.

“Mejor sé sincera y di que te estaba siguiendo la prensa y que no te gusta y tienes miedo”, le recomendó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González se burló de Luciana Fuster por pretender grabar a supuestos “delincuentes” con un lujoso celular: “Y con el iPhone 12 todavía ‘¿Son delincuentes? Porque esto no me lo han robado todavía. Gigi, no te pases, quién se acerca a los delincuentes con el iPhone 13 Pro Max”.

En ese sentido, Rodrigo González aconsejó a Luciana Fuster que piense: “Te imaginas si de verdad fueran delincuentes, o sea, de verdad que estarías viva de milagro. Anda con cuidado por la vida Lucianita, piensa, pon de tu parte, un poquito”.

Rodrigo González arremete contra Luciana Fuster - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

