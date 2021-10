El periodista Samuel Suárez arremetió contra la modelo Luciana Fuster luego que esta se quejó por el presunto seguimiento de autos de prensa la noche del viernes 9 de octubre.

“No sabía que mi amiga Luciana ‘mil oficios’ también había llevado una capacitación policial porque ella supuestamente cree que son delincuentes y se acerca con la cámara, o sea, ella está tan temerosa que se acerca con el celular a grabarlos”, se burló Samuel Suárez.

El periodista ‘imitó' el intento de Luciana Fuster de intimidar a los supuestos “delincuentes”: “Disculpe señor delincuente, hola, cómo está. Disculpe señor ¿usted viene a hacer reglaje? Usted está haciéndome el seguimiento desde ayer, señor, porque yo no sé si tú eres chacal o gente que está haciendo un reportaje, para mí tú eres un delincuente, pero igual yo me acerco a tu lunita para ver cómo me robas”.

En ese sentido, Samuel Suárez tildó de “atorrante” a Luciana Fuster: “Discúlpenme la expresión pero para mí es recontra atorrante. ¿Por qué? ¿Tú sabes cómo es el trabajo de la prensa? No es de ahorita, esto es trabajo de 20 años, es trabajo de investigación, están detrás, se quedan amanecidas enteras, 8 horas y a lo mejor a veces no tienen nada”.

“A mí nunca me ha tocado hace este trabajo de investigación en calle pero es bastante complicado, van con unos datos exactos, no es que se paran así porque quieren pararse horas sino van con un dato y es ahí como salen los ampays, como salen tantas imágenes de las cuales ella ha sido protagonista miles de veces, sabe bien”, agregó.

El popular ‘Samu’ aseguró que Luciana Fuster no respeta el trabajo de la prensa pese a que debería estar agradecida porque gracias a la prensa es mediática: “Pero todas esas actitudes es parte de que ella nunca ha tenido respeto por el trabajo de la prensa, pero sin embargo debería estar agradecida porque gracias a la prensa es que tiene trabajo, que tiene qué comer, porque por la prensa, por los rebotes “Esto es guerra” dice ok, quiero mantenerla”.

“Si trabajas en un programa de radio porque eres popular -porque eres popular- es porque justamente hay medios de televisión o medios de prensa escrita que realmente te resaltan o sacan noticias tuyas, porque mediática eres. Pero por lo visto ella no valora nada de eso y sigue comportándose así”.

En ese sentido, el periodista hizo una advertencia a Luciana Fuster: “Créeme que en todos estos años he visto tantos personajes que han estado acá (arriba) y al día siguiente desaparecieron -que se creían la última chupada del mango, así como tú- y el día de hoy están sí desesperados porque un medio si quiera los mencione”.

“Tú sabes muy bien que era prensa y se nota, si no no te hubieras acercado, está claro [...] cuando veo la estupidez de la gente me entra algo así como un ‘tiki tiki’”, sentenció.

