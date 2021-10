El periodista Suárez Suárez no dudó en responder a Karen Dejo luego que la modelo lo acusó de no ser buen amigo por supuestamente “burlarse” de su salida de “Esto es guerra”.

A través del portal Instarándula, ‘Samu’ señaló: “Karen, tú sabes que te estimo muchísimo, sabes que te considero alguien muy especial para mí, todos los años que hemos compartido, es cierto”.

En ese sentido, el periodista indicó que no se burló de Karen Dejo, sino que la ‘sabrosura’ malinterpretó todo: “Yo no siento que me he burlado de tu salida, si miras todo el contexto completo estaba hablando otro tema de Rosángela, pero como te mandaron ese fragmentito nada más y no viste lo demás, es o primero que piensas”.

Pero el periodista no cerró el tema, sino que aclaró que él y Karen Dejo no son amigos: “Sobre el tema de la amistad creo que tenemos dos conceptos distintos, o sea, para mí un amigo es alguien que te llama, que está contándote siempre, que salen a comer, no sé, se van por ahí a otro lado”.

Según Samuel Suárez, Karen Dejo solo lo recuerda cuando está sin trabajo, lo que no es normal en una amistad.

“Tú te acuerdas de mí creo cuando te quedas sin chamba o estás bien aburrida y eso, y no me digas que no porque mientras estabas hasta hace unos meses en “Esto es guerra”, ni un hola, nada de hola Samuel... en fin, pero normal, ah, o sea, no hay problema, sabes que te quiero un montón por todos los años, sabes que siempre te voy a considerar alguien importante y nada, ya está, punto”, concluyó.

