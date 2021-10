La conductora Gigi Mitre cuestionó la veracidad de las acusaciones que Andrea San Martín hizo en el pasado sobre Sebastián Lizarzaburu.

Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 8 de octubre, Gigi Mitre explicó a los televidentes que no está mal volver con una expareja, pero solo si no hubo agresiones de por medio.

“Para mí no es que esté mal volver con un ex, está mal volver con el ex que te maltrató, con el ex que te faltó el respeto, con el ex que te pegó, con el ex que públicamente te puso los cuernos y también no públicamente, eso es lo que digo que está mal”, comentó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González recordó que sus problemas fueron muy graves: “Hay gente que resume lo de Andrea y Sebastián ‘pero ellos estuvieron cuando estuvieron muy chibolos y ahora están en otro momento de sus vidas’, pero las demandas o lo que se decían eran hasta el anteaño pasado, el año pasado... y cosas de alto voltaje, ah”.

En ese sentido, Gigi Mitre cuestionó si las acusaciones de Andrea San Martín fueron reales: “Supuestamente volver con alguien que en ese momento decía Andrea, alguien que no le pasaba el dinero para su hijita, en ese momento hablo, o sea, no sé... a menos que haya sido mentira”.

“¿Que haya sido mentira?”, repitió Rodrigo González.

Willax - Gigi Mitre y Rodrigo González sobre Andrea - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

