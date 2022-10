Las integrantes de ‘El Gran Show’, Leysi Suárez y Giuliana Rengifo tuvieron un fuerte enfrentamiento EN VIVO la noche de este sábado 8 de octubre de 2022. Suárez se burló de la apariencia física de la cumbiambera y Giuliana no soportó las críticas y decidió cuadrarla.

“He dicho que me parece que está muy pesado, le he prometido a su bailarín un potecito de maca para que pueda levantarla porque está muy pesada”, ironizó Leysi Suárez. Ante ello, Giuliana Rengifo no pudo ocultar su molestia y minimizó el talento de la bailarina.

Fuente: (América TV)

