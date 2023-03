Luego de 11 meses de matrimonio, Lisandra Lizama anunció que se separaba del empresario Mauricio Diez Canseco. En un comunicado publicado el pasado 4 de febrero de 2023, la cubana aseguró que rompía todo vínculo con el ‘Pizzero’, abandonando el hogar que compartían.

La cantante acudió a la comisaría de Miraflores para denunciar a su expareja por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico a fin de obtener las medidas de protección respectivas. “ H e sido víctima de maltrato psicológico, acoso y hostigamiento por parte del referido señor (...) tengo pruebas de estos hechos que estoy afirmando”, agregó.

Sin embargo, dos días antes de este comunicado, la cubana fue entrevistada por ‘Amor y Fuego’ donde señaló que estaba muy enamorada de su esposo.

“Estoy muy enamorada de él, somos muy felices ahora. Estoy segura de mi, del amor que tenemos en este momentos y algo tan seguro que tenemos ahora”, dijo el pasado 2 de marzo.

Además, dijo que separarse de Mauricio era una idea que no pasaba por su cabeza. “ No he pensado en divorcio, así que no me metas esas ideas en la cabeza” , comentó cuando le preguntaron si pediría una buena cantidad de dinero si se separaba del ‘Pizzero’.

De otro lado, ese mismo días, Diez Canseco dijo que estaba muy enamorado y feliz. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Ahora mismo el amor de mi vida es ella, toda mi vida gira en torno a ella, en mis hijos también, cuando uno se casa enamorado todo es bello”.

