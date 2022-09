El 20 de septiembre de 2022, el programa Magaly TV La firme transmitió una nota sobre los famosos que se hicieron presentes en el evento ‘Cochinola’. Una de ellas fue Macarena Gastaldo, quien recientemente perdió a su mascota.

“¿Quienes estuvieron? Ay, los de siempre, los juergueros de siempre, algunos más escondidos que otros tratando de pasar por desaparcibidos, la Macarena Gastaldo hasta se olvidó que el gato se le murió el viernes, ella estuvo celebrando”, dijo Magaly Medina.

En la nota mostraron imágenes de Macarena Gastaldo bailando y celebrando en este evento. La modelo no parecía estar afectada y, por el contrario, estaba con buen ánimo.

Tras las imágenes, Macarena Gastaldo aseguró que no es que ya no esté de luto, pero no quería quedarse en su casa durante su cumpleaños: “No es que me olvidé de mi bebé Malak porque salí. Todos los días lo recuerdo y lloro por él. En vano es quedarme a deprimir en mi casa y no festejar mi cumple o salir”.

Asimismo, la argentina pidió que no la hagan sentir culpable: “Más bien sí quiero estar bien, todo es un proceso y ustedes fueron y son testigos de mi amor y dedicación indiscutible con mi niño. No hay que hacernos sentir culpable por eso, estoy segura que ellos (nuestros bebés) no quisieran vernos mal. Hay que recordarlos con cariño y amor. Este mensaje no es para alguien en especial, sino para tod@s los que están atravesando lo mismo que yo, no se sientan culpable de nada, ellos siempre querrán vernos bien”.

Foto: Instagram @macagastaldo

