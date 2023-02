La periodista Magaly Medina arremetió contra “Esto es guerra” y los acusó de ‘armar’ un ampay entre Gino Assereto y la nueva ‘guerrera’ Nadia Collantes. Durante su programa, la ‘urraca’ afirmó que el reality siempre ha ‘fabricado’ ampays y ha generado acercamientos para generar el interés del público en las parejas que se forman.

“Ay, qué graciosa, Johanna, permíteme que me sonría y que me ría y que me carcajee. Bueno, pero también ella recibe instrucciones de los productores de qué es lo que tiene que decir, por supuesto que lo van a defender. En el único programa donde no se arman ampays es este, discúlpame, pero en todos lados, en ese programa todo está bien armadito, bien pauteadito. Acuérdate que productores y guerreros y combatientes siempre están juntitos, están ahí, salen con el productor hasta a comprar el pan, amigos del productor, andan con el productor, salen con el productor, juerguean con el productor, chupan con el productor, ¿por qué? Porque esa es la forma en que los tienen ahí, craneando cositas, a ver qué da, qué sale, y así ha sido. ¿Ha habido otros ampays en Esto es guerra? Claro”.

Así pues, la ‘urraca’ recordó el ampay que años atrás realizaron sobre Gino Assereto y Jazmín Pinedo: “así igualito también les ponían la cámara cuando salían. Claro, ellos llegaron hasta a tener una hija después, eso ya es otra cosa, que tanto los obligan a salir que en un momento alguien tiene que tener química con alguien”.

“Cómo es posible, yo sí me quejo, que una palabra que se hizo popular acá en mi programa, ellos lo utilicen para nombrar a sus ‘armanis’ (...) Siempre han jugado a eso en Esto es guerra, siempre, y esa fórmula les ha funcionado, por eso es que ahora, cuando intentaron cambiar la modalidad del programa, trajeron gente nueva, gente del extranjero, gente de provincias y no les funcionó, tuvieron que recurrir nuevamente al morbo, al chisme y a provocarlo”, acotó.

Según Magaly Medina, la producción los obliga a realizar retos de ‘actuación’ para que se besen :”Lo que hacen ellos es ‘tú vas a chapar con tal y tú con el otro’, y así, son órdenes, es guion del programa. Si tú te metes a un programa como Esto es guerra, tipo reality, tienes que hacer lo que los productores te obligan a hacer, porque lo tienes que hacer”.

“Deberían reconocer (...) es parte de su jueguito, de su juego cotidiano, la gente que ve este programa, que lo ve, lo ha seguido a través de los años, sabe que así funciona, esta es la temática del programa, no nos hagamos los tontos tampoco porque el público es inteligente y no hay que mentirle”, comentó la ‘urraca’.

“Nos han vendido sus pseudo ampays toda la vida y ahora sí me quejo yo porque eso no es un ampay, eso se llama ‘armani’. Hay que diferenciar el ‘armani’ de lo que es el ampay, el ampay cuesta trabajo, el ampay no es dirigido, el ampay no es monitoreado, el ampay no es guionado, el ampay es algo de la vida real, algo que pasa sin que nadie lo provoque, sin que productores y guionistas escriban el libreto de lo que va a pasar, eso es un ampay, el resto, lo que pasa ahí, es ‘armani’. Claro, en base al ‘armani’ han hecho audiencia, hay que reconocerlo, sus armani les han funcionado”. concluyó.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR