Fuerte y claro. Magaly Medina no se quedó callada y se refirió a los desatinados comentarios que le habría escrito Giuseppe Benignini, luego que expusiera en su programa que se dedica a ser ‘gigoló' y que cobraría 2500 dólares por material íntimo.

Y es que recordemos que fue el propio ‘Principito’ el que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el mensaje que le escribió a la popular ‘Urraca’, donde hasta le mencionó a su esposo Alfredo Zambrano.

“Hola Magaly, buenos días por lo que me mandaron anoche y pude ver en redes sociales, compraste mi material y lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no le diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y de todo el amor que me tienes”, arremetió la expareja de Micheille Soifer.

Frente a ello, la figura de ATV minimizó completamente las declaraciones del modelo venezolano y aseguró que no se rebajará a contestarle.

“ Lo que pueda decir ese hombre, que ya sabemos la catadura moral que tiene, que está desesperado por dinero, pobre que tiene que recursearse, supuestamente, vendiendo su cuerpo; yo no puedo descender a su nivel”, comenzó diciendo a Trome.

“Soy una comunicadora que hace su chamba meticulosamente, así que mis fines de semana no le contesto a gente a la que le quito la careta todos los días”, agregó.

