Giuseppe Beningini se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego que Magaly Medina expusiera un informe del venezolano haciendo de ‘gigoló' en Bolivia para poder ganar un poco de dinero.

Y es que según se supo, la expareja de Micheille Soifer estaría cobrando 2500 dólares a cambio de material íntimo en redes sociales. Sin embargo, al ser expuesto, el modelo no se quedó de brazos cruzados y respondió de manera totalmente radical a la popular ‘Urraca’.

“A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte necesitas colágeno de lo viejita que ya estás y tengo mucho para dar”, se leía en uno de los mensajes que le escribió Giuseppe a Magaly-

Ante esto, la perodiosta Kathy Sheen, conocida por comentar sobre los temas de la farándula, no dudó en dar su punto de vistay rechazar las declaraciones del ex de Micheille Soifer. “Muchas comadres me mandan esta info del ‘Principito’ que le ha mandado un mensaje a Magaly y, no voy a repetir este mensaje sobre una nota que sacaron de él. Fuese cómo fuese, en verdad, leí el mensaje y me parece de lo peor, vulgar, malcriado, poco hombre” , comenzó diciendo la también reportera de ‘Al Sexto día’.

“Tener esa actitud tan ordinaria, porque se demuestra la educación de la persona al momento de hablar y, en verdad, me pareció... no, de verdad este pata, Michelle muy bien el terminar con este sujeto que solamente insulta”, agregó bastante indignada.

