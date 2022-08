Le dio con palo. Magaly Medina no dudó en referirse a la vestimenta que habría tenido Gisela Valcárcel en la última edición de su programa “La Gran Estrella”, al lucir un vestido con plumas y brillos.

Y es que la popular ‘Urraca’ volvió a asegurar que su “enemiga televisiva” estaría pasada de kilos y que eso se notaría en la pantalla. “Hasta la prefiero con minifalda, se puso unos plumas medias raras, pero es el típico vestido que ella siempre ha usado por años. Siempre ha usado trajes de brillos, de noche. Lo que pasa es que está bastante tacuchi, no me hace caso pues”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la figura de ATV también comentó, fiel a su estilo, las historias de Instagram que habría subido la popular ‘Señito’ en el gimnasio, quien al parecer querría ponerse en forma para su público.

“Aunque ya he visto que está yendo al gimnasio, que bueno que siga nuestros consejos... Ojalá que no solo haga su selfie y luego se vaya, ojalá no solo vaya a la cafetería del gimnasio, ojalá entrene con disciplina... ¿Cómo te van a gustar tus piernas aguadas pues?”, finalizó.

