Sin pelos en la lengua. Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al mostrar un nuevo ampay de Charlene Castro, esposa de Cuto Guadalupe, quien se vaciló a lo grande en Colombia junto a un misterioso hombre. Y es que la conductora no dudó en soltar un particular comentario hacia el exfutbolista.

Todo se dio a raíz que el expelotero culpara a la popular ‘Urraca’ del complicado momento que viene viviendo a nivel familiar, hecho que indignó a la periodista de espectáculos.

Según se pudo ver en el video, Charlene Castro se encuentra muy bien acompañada en una discoteca de Medellín en setiembre del año pasado; viaje que habría realizado con un grupo de amigas.

“Es un baile bastante erótico el que ella hace... ¿Ahora me van a decir que también tengo la culpa del perreo de ella? ¿Qué yo le enseñé a perrear? Yo no sé ni perrear siquiera” , manifestó la figura de ATV.

Cuto amenaza con demandar a Magaly tras ampay

El “Cuto” Guadalupe se pronunció sobre las imágenes donde se ve a su esposa Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. El exjugador crema se mostró afectado por el ampay de Magaly Medina, a quien tildó de “mujer sin corazón” por haberse burlado de su famosa frase “La fe es lo más lindo de la vida”.

“Que Dios la bendiga, pero cómo se ha burlado de la fe. Dijo: ‘Hoy he terminado con la fe de Cuto’. Eso es soberbia. No es la fe de Cuto, es la fe que todo ser humano tiene en la vida. La fe es lo más lindo de la vida, es lo que me ha llevado a estar con ustedes y darles la cara. Las lágrimas de mi madre lo vas a pagar con creces, y ese día, te vas a acordar de mi”, sentenció el pelotero.

