La periodista Magaly Medina habló por primera vez sobre el fin de su amistad con Rodrigo González. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ restó importancia a las críticas de su examigo y aseguró que no le duele que la llame ‘Magaly Mezquina’.

En una extensa entrevista con Infobae, la ‘Urraca’ mencionó que ‘Peluchín’ es libre de criticar abiertamente a quien desee.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Rodrigo González?

“No (me duele), ni me interesa su crítica, tanto así que ni la escucho. A veces mi productor me dice, fulano dijo tal cosa, yo me levanto de hombros. Todo el mundo es libre de criticarme haya sido o no mi amigo. Quiere decir que, finalmente, nunca fue tu amigo. Hay amistades verdaderas y otras que no, que con el paso del tiempo se transforman, puede ser”, declaró Magaly Medina en un inicio.

“Hay gente que no crecen como tú y vas encontrando rumbos , y no puedes cargar con ciertas personas como mochilas, debes aprender a soltar. Y yo he aprendido a soltar desde hace mucho tiempo, cuando algo es tóxico o dañino, hay que apartarlo. Hay amistades que se convierten en amistades tóxicas o dañinas, que quieren dirigir tu vida, que quieren que hagas lo que ellos quieren, y yo soy una rebelde, nadie me ha dicho por dónde tengo que ir, yo prefiero cometer errores en el camino, caerme y volverme a levantar, pero prefiero dirigir mi vida yo, y no que la dirijan otros. Justamente el éxito de mi programa es porque nunca le hice caso a otras personas que quería decirme cómo dirigir el programa, yo lo hago a mi manera”, sostuvo para referido medio.

En varias oportunidades, Rodrigo González y Magaly Medina han hecho notar en muchas ocasiones sus discrepancias. En televisión, ambos se enviaron indirectas que los han distanciado cada vez más, lo que hizo olvidar aquellas épocas en las que se mostraban juntos y felices.

TE PUEDE INTERESAR