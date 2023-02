La periodista Magaly Medina criticó duramente a Said Palao por declarar que no hizo nada especial con Alejandra Baigorria por San Valentín porque la empresaria tiene una lesión en el brazo. Según la ‘urraca’, solo se trata de una excusa.

“(Said es) la última pareja de Alejandra Baigorria en quien también ella ha puesto todas sus esperanzas de que alguna vez se matrimoniará con él, alguna vez llegará al altar con él y tendrá sus hijitos y formará la familia que quiere desde hace tantos años, desde que estaba con el ‘chato’ Hart”, comentó la periodista.

“Said, su nuevo enamorado, el que cuando ella se va a un poco de distancia y viaja por ahí, él hace como hacen los ratones cuando el gato duerme, ya lo vimos haciendo sus travesuras, ella no se sintió muy incómoda que digamos y salió a defenderlo, pero en San Valentín parece que estuvo bien frío ¿y cuál es el pretexto que no se hayan saludado, de que como otras veces no hayan posteado los pétalos de rosas, los globos, los regalos, las cenas románticas, el vino, el champán? ¿Cuál es? Según Said, era porque ella tenía el hombro dañadito, sí, pero se fue a entrenar igual”, se burló Magaly Medina.

De acuerdo con Magaly Medina, la lesión de Alejandra Baigorria no impedía que Said Palao la sorprenda con algún detalle: “Qué buen pretexto ¿no? (...) Si estás sentido del hombro, no te vas al gimnasio, pues, y si te puedes ir al gimnasio a hacer un poco de cardio, a correr en la caminadora, entonces tienes el espíritu para ir a cenar, el que estés tú adolorida del hombro o lesionada del hombro o del brazo no te impide que tu novio venga y te entregue un ramo de rosas porque puedes cargar el ramo de flores con el brazo que no está sentido, que no está dañado, que no está lesionado, puedes recibir los chocolates con la otra mano, no con la dañada, puedes ver que alguien te sorprende llenándote la casa de pétalos de rosas”.

“No, puros pretextos, aquí algo está pasando definitivamente, ‘no, ella tampoco es mucho de hacer cosas’, eso es lo que la mayoría de hombres cree, pero a todas las mujeres nos encantan los detalles”, aseguró la ‘urraca’, quien afirmó que la relación no estaría tan bien como ellos quieren mostrar.

“Ni siquiera se saludaron, lo hicieron creo que después del programa, creo que después del programa Alejandra le puso unas cuatro líneas, después del programa, cuando vieron que los habíamos criticado porque nos dimos cuenta de que en esa relación algo está haciendo agua, pero bastante agua, tanto como el Titanic”, comentó.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR