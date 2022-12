Este 16 de diciembre de 2022, el programa Magaly TV La firme mostró un avance de la sesión de fotos navideña que Magaly Medina hizo junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Tras la nota, Magaly Medina contó que esta época es una de sus favoritas del año: “Yo no soy ninguna ‘Grinch’, yo amo la Navidad, es mi fiesta preferida del año, ni siquiera mi cumpleaños me gusta tanto como la Navidad. Como saben, mis árboles están desde el primero de noviembre bien armaditos”.

Así pues, la ‘urraca’ contó que desde que era una niña, buscaba la forma de celebrar la Navidad pese a que no tenía recursos económicos: “Y a mí que me encantan los árboles de Navidad, es que yo he sido pobre, no he tenido árbol de Navidad, yo he contado que cuando era pequeña con mi hermana iba y buscábamos un tronquito seco, lo pintábamos, lo poníamos en un latón, en una lata de pintura que forrábamos con arena y le poníamos las pocas bolitas que la economía familiar podía comprar”.

“Por eso es que cuando ya he sido mayor, más grande y he tenido acceso a poder comprarme árboles, es el primer sueño que hice realidad, tener mis árboles gigantescos, cambiarlos, ponerlos, y de verdad es algo que a mí me encanta, lo que no he tenido antes lo disfruto ahora. También el espíritu navideño es no solo el comer un pavo, el tener un árbol en casa, en mi casa no había para un árbol, no había para un pavo, ni siquiera para un pollo, lo que nos hacía la Navidad era que estábamos todos juntos, que estabamos papá, mamá, estábamos sanos y no importa, compartíamos un chocolatito o un dulcecito o lo que hubiera, pero estábamos juntos, nos amábamos y eso era lo importante”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina reveló que desea que la situación del país mejore en los próximos días: “Yo creo que eso es también mi deseo navideño para mi país, para todos ustedes, para todos ustedes, para estas familias tan golpeadas. La política lamentablemente, nuestras malas elecciones han hecho que este país se divida, ojalá en los próximos días todo vuelva a la calma, a la normalidad y que podamos los peruanos volver a estar unidos porque no es posible que este país se polarice de tal forma que entre peruanos nos ataquemos, entre peruanos nos insultemos, y sí, es cierto, yo tengo mi opinión que no es la de otra gente, pero aprendamos por lo menos en esta Navidad a ser tolerantes”.

