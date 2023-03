Einer Gilber Alva León , más conocido en las redes sociales como ‘Makanaky La Realeza’, se pronunció en sus sociales por la fuerte confesión que dio en una entrevista con Jonathan Maicelo, donde reveló que abusó sexualmente de una menor de edad cuando estaba en el colegio.

“Pido a todas las mujeres del Perú que me disculpen, yo no quise ofender a las mujeres, solo fue una broma. Espero que me perdonen . De una broma se hizo una bromaza (...) Me están haciendo leña en las redes sociales, están que inventan cosas que no son. No vendan humo porque eso me perjudica, no quiero que hablen mal de mi”, se le escucha decir en un video al influencer.

Luego comentó que “todo fue armado”, respecto a lo señalado en el canal de Youtube de Maicelo. “ Todo fue ‘armani’, no fue cierto. No pensé que fuera a mayores ”, sostuvo.

‘Makanaky’ se justifica

En otro momento del video publicado en su cuenta de Instagram, ‘Makanaky’ recordó que fue víctima de bullying cuando era adolescente.

“Yo he sufrido desde pequeño, la gente me hacía bullying, tanto dolor que sufrido, y donde estaban las cámaras para auxiliarme. Me ignoraban, me pegaban. Cuando iba al colegio me pegaban”.

“Estoy arrepentido, perdónenme de todo corazón, no quiero hacer daño a nadie”, se lamentó.

