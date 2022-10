El piloto de autos Mario Hart reveló que su hijo fue dado de alta de una conocida clínica local después de pasar varios días internado. A diferencia de Korina Rivadeneira, el exchico reality agradeció al personal médico del lugar.

“A la casita!!! Gracias a todos por sus buenos deseos”, escribió Mario Hart en un video donde se ve a Korina Rivadeneira siendo retirada en una silla de ruedas.

“Nos vamos”, dijo Mario Hart en el video. El piloto de autos aprovechó para agradecer a las enfermeras por los cuidados que le dieron a su hijo en estos días difíciles: “Gracias, gracias por la atención, chicas, chau”.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre la clínica?

La modelo venezolana sorprendió a propios y extraños al despotricar públicamente contra la clínica por no darle un plato de comida: “Estoy en la clínica, ya internados. Él (Marito) está en observación. Lo tienen nebulizando. Esperemos que mañana mejore. Estoy un poco estresada, primero, porque no me gusta que esté mal, es muy chiquitito para que esté tan mal”.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”.

Tras las críticas, Korina Rivadeneira pidió disculpas públicas: “Yo sé que todo lo que digo trae consecuencias, solo quiero que sepan que ando muy nerviosa por mi bebé, han sido semanas difíciles porque tuve a Larita mal y ahora a Marito”.

La venezolana lamentó haber afectado a alguien de la clínica en la que su hijo está internado: “Lo siento si afecté o perjudiqué a alguien, nunca fue mi intención”.

