Mario Vargas Llosa , Premio Nobel de Literatura, rompió su silencio y habló por primera vez sobre su separación con la socialité Isabel Preysler (71 años). Como se recuerda, la madre de Enrique Iglesias reveló el 28 de diciembre de 2022 que su relación con el escritor peruano llegó a su fin tras 8 años juntos.

El escritor fue abordado por la prensa de espectáculos en en Madrid, España, donde no tuvo otra opción que confirmar lo señalado por Preysler.

“Yo me encuentro muy bien, acabo de pasar un día en París y lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel en (la revista) ¡Hola!” , comentó Vargas Llosa.

Una periodista le preguntó sobre las razones que tuvo la socialité para romper la relación sentimental: “¿Confirma los motivos de la ruptura que son debido a sus celos?”

Sin embargo, el arequipeño negó que lo hayan dejado por sus presuntos celos: “No, no... los motivos de la ruptura no existen, no es verdad, no son ciertas”.

Isabel Preysler habla de los “celos” de Vargas Llosa

Según recogen los medios españoles, Isabel Preysler conversó con la periodista Paloma García-Pelayo y reveló las razones del por qué se desgastó su romance con Vargas Llosa.

“La propia Isabel me dice que los celos no son de una noche ni de un día, es una actitud prolongada en el tiempo, con diferentes episodios, que hacen realmente separarse a la pareja. Es el 29 de noviembre cuando Isabel toma la decisión de poner punto final a su relación, después de que ella llegara de un evento y él la estuviera esperando en su casa y cuestionara qué horas eran esas de llegar en presencia de su hija, Ana Boyer. A partir de ahí, todo se sucede” , dijo la periodista este 2 de enero en ‘El programa de Ana Rosa’ de España.

Además, la exesposa de Julio Iglesias estarías decepcionada del peruano, quien habría lanzado frases que no corresponden a la realidad.

“Isabel está muy decepcionada con que Mario no pare las mentiras que se están diciendo sobre su pretendido matrimonio con Mario. Dice que no es correcto ni de señor ” , comentó la periodista, negando los rumores de que la verdadera razón de su ruptura es que no le pedía matrimonio.

