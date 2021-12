El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, arremetió contra el presidente Pedro Castillo y aseguró que es un “pobre señor que no tiene idea de los problemas del Perú”.

El escritor peruano expresó su apoyo por el candidato presidencial del Frente Social Cristiano de Chile, José Antonio Kast, y aprovechó para referirse al mandatario de la Nación.

“Veo mal en este momento, desgraciadamente, las cosas. Las cosas que pasan en el Perú, por ejemplo, que para mí es una guía, son muy malas. Esta mañana me estaban diciendo que han salido 20 mil millones de dólares del Perú en todas estas semanas, algo que es verdaderamente terrible, y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado, es un pobre señor que, digamos, no tiene ideas de los problemas elementales del Perú”, señaló.

Según Vargas Llosa, el jefe de Estado peruano “quiere terminar con la minería” que, según sus propias palabras, sería “terminar con el Perú” porque “si hay alguna posibilidad de desarrollarse en el Perú, es a través de la minería”.

“En cambio, él (Pedro Castillo) ampara la minería ilegal que hace verdaderos estragos con el medio ambiente, con las propias minas. En fin, es una situación desastrosa”, enfatizó el Nobel peruano.

