La actriz Mayra Araceli Echevarría Couto, o simplemente, Mayra Couto , fue blanco de duras críticas en redes sociales por su nueva apariencia física y un aparente sobrepeso.

La recordada protagonista de ‘Al Fondo Hay Sitio’ remeció las redes luego que se difundiera una fotografía en donde se ve a la actriz totalmente irreconocible, con algunos kilos extras y el rostro un poco más redondo.

Aunque esto provocó las burlas de algunos usuarios, no es la primera vez que la artista de 31 años es criticada por su peso. Incluso, ella en más de una ocasión ha respondido a los ‘haters’ de manera contundente.

En enero del 2021, ella publicó un video donde se ríe de los comentarios negativos que recibe por su peso: “ Me da mucha risa que la gente diga: ¿Mayra estás gorda?, ¿En serio?, no me había dado cuenta, ¿será por el panetón?”.

Incluso, lamentó que las personas opinen del físico de la otra persona de manera tan frívola. “Me da mucha pena la verdad, porque les he preguntado cuántas veces la gente da su opinión sin pedirla y miren la cantidad de mensajes que me han llegado, me parece horrible. Debemos cerrar el pico ya” , dijo Mayra Couto.

En otro momento, mandó un poderoso mensaje sobre su cuerpo:

“Muchas veces me han dicho ‘has bajado de peso, qué bien se te ve’ y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes (...) Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, escribió en el 2021 en su red social.

“Que los centímetros no midan tu belleza”, escribió en otro post de Instagram.

Mayra Couto padeció de cáncer de tiroides

En el octubre del 2013, a Mayra Couto le detectaron cáncer de tiroides en metástasis de primer grado, por lo que fue operada un mes después. La recordada ‘Grace Gonzales’ en la serie de TV “Al fondo hay sitio”, contó que por esta razón se ausentó de las grabaciones de la teleserie.

Según la popular Grace, toda la presión de cinco años llevando la universidad y el trabajo le pasó factura a su sistema inmunológico. “Me mudé sola, no me alimentaba bien, todo eso hizo que salte la enfermedad”, expresó.

Como se sabe, una de las consecuencias de dicha enfermedad fue el incremento de peso.

