Una nueva controversia envuelve al empresario Rafael Fernández y Karla Tarazona , pese a que se separaron hace más de un mes. Y es que ellos hicieron algunos cambios significativos a la mansión que alquilaban en La Molina , a donde se mudaron tras casarse.

La dueña del inmueble mostró cómo quedó su casa luego que Karla Tarazona abandonara el lugar con sus 3 hijos. Según la propietaria Maribel Rivera, la pareja cambio el color de la cocina, los baños y otros ambientes.

“Estoy en mi derecho de que no me gusten los cambios, esta es mi casa y aquí estuve con mis hijos. Esta cocina no es mi cocina, pueden poner el piso mas caro, el melamina más caro, lo mío es sentimental” , dijo la dueña de la mansión a ‘Amor y Fuego’

Peluchín y Gigi Mitre cuestionan a dueña de la mansión

Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron a la dueña de la mansión que le alquilaba a Rafael Fernández y Karla Tarazona. Ellos resaltaron que la casa no quedó destrozada.

“No es que lo haya encontrado rota, si bien es cierto antes era una pared celeste y ahora es blanca, no son cosas para que se vea peor. Yo no creo que hubo un maltrato a la casa, creo que la propietaria le está buscando 3 pies al gato, no se si justifique que no le dé la garantía (a Rafael). No creo que la intención de Karla y Rafael haya sido destrozar la casa, han hecho cambios que a la señora no le ha gustado ” , comentó Gigi.

El popular ‘Peluchín’ se indignó al escuchar los reclamos de la propietaria y consideró que ahora “va a poder alquilar la casa (a un precio) más caro porque tiene mejores acabados”.

“Que no se pase tampoco, ahora para alquilarla tiene que pintarla de nuevo, no solo por estética sino por higiene, si lo quiere volver a alquilar tiene que pintarlo. El baño no se ve mal, se ve mejor, le han subido de categoría, si usted tiene un valor sentimental hacia sus cosas, no debería alquilarlo. En este caso, al departamento se le han hecho reformas para la mejora, entonces yo creo que su queja pareciera que usted está buscando motivos para quedarse con la garantía” , sostuvo.

