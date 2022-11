“Al fondo hay sitio” sigue sorprendiendo a los fanáticos, quienes han convertido a la serie de América TV en líder indiscutible en su horario con altos índices de rating. Sin embargo, muchos usuarios se siguen preguntando por aquellos personajes del pasado y que no fueron consideradas para la actual temporada.

Mayra Couto es una de las actrices que no ha vuelto a la exitosa serie, por lo que sus admiradores le insisten en que regrese a “Al fondo hay sitio”, y todo queda evidenciado en su cuenta de Instagram.

Por ello, la actriz de 31 años de edad se pronunció por primera vez sobre la posibilidad de que regrese a la producción de América TV. La recordada ‘Grace’ respondió a un usuario que le hizo esta recomendación en Instagram.

“Entiendo que no quieres volver Al Fondo hay Sitio 🧱🏡🏛. Piénsalo muy bien mi Mayrita”, fue el comentario de un joven en la red social

“Noooo no es así. Yo siento que el público es el que decide ”, fue la contundente respuesta de Couto.

Mayra Couto habla de 'Al Fondo Hay Sitio'

Mayra Couto y la vez que respondió a burlas por su peso

La recordada protagonista de ‘Al Fondo Hay Sitio’ remeció las redes luego que se difundiera una fotografía en donde se ve a la actriz totalmente irreconocible, con algunos kilos extras.

En enero del 2021, ella publicó un video donde se ríe de los comentarios negativos que recibe por su peso: “ Me da mucha risa que la gente diga: ¿Mayra estás gorda?, ¿En serio?, no me había dado cuenta, ¿será por el panetón?”.

