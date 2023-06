¡Uy! Melissa Klug no se guardó nada y arremetió con todo contra su ex pareja Jefferson Farfán por mencionar a sus hijos. La empresaria estuvo en América Espectáculos y dejo entrever que no puede decir nada sobre sus hijos sin que el pelotero la demande.

En ese sentido, Melissa Klug indicó que no teme a las denuncias que la ‘Foquita’ presente en su contra, pues ella no se quedará callada. Además, “La Blanca de Chucuito” pidió respeto para los menores y le mandó un tremendo mensaje a Jefferson Farfán.

Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán

La empresaria se autoproclamo como la voz de sus hijos, pues es ella la que a diario está con ellos. “ Yo soy la que tiene que hablar por ellos, lamentablemente no hay un juez que le diga: Por favor, así como también das su pensión económica también a obligar a compartir cosas y pasar tiempo con ellos, no hay ”, comentó Melissa.

Melissa Klug le reclama a Farfán para que pase tiempo con sus hijos

