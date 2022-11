La influencer Samahara Lobatón cumple 22 años este 20 de noviembre de 2022. Por este motivo, sus padres, Melissa Klug y Abel Lobatón, le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales.

“Feliz vuelta al sol para mí. El mejor regalo de mi vida (es) mi hija, estar viva para mí este año es una oportunidad más y sé que me falta un largo camino junto a ti, mi reina”, escribió Samahara Lobatón en Instagram Stories.

Por su parte, Melissa Klug dedicó un tierno mensaje a su hija: “Feliz vida, amor de mi vida. Feliz cumpleaños mi segundo gran amor, te deseo todo lo mejor del mundo, que la vida y el universo te sigan regalando cosas hermosas para ti, que cada experiencia sea un aprendizaje nuevo, eres un ser humano con un corazón enorme”.

Foto: Instagram @melissaklugoficial

Asimismo, la ‘blanca de Chucuito’ pidió a su hija que reste importancia a las críticas: “No permitas que nadie te quite tu luz, sigue brillando mi @sam_lobaton_klug porque no todos somos perfectos y es más fácil ver nuestros errores que nuestras virtudes, te amo con todo mi ser y gracias por regalarme ese pedacito tuyo que me dio solo alegrías y felicidad a mi vida, mi Chivi”.

“Te amo madre”, respondió Samahara Lobatón al mensaje de Melissa Klug.

Abel Lobatón también compartió una fotografía junto a su hija con un breve mensaje: “Te amo, feliz cumpleaños”. “Te amo”, respondió Samahara.

Foto: Instagram @sam_lobaton_klug

