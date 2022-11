Jorka Otoya , la joven que denunció a Samahara Lobatón por amenazas , se acercó hasta el Ministerio Público para brindar su declaración. Luego de seis meses, la Fiscalía determinó iniciar una investigación preliminar contra la hija de Melissa Klug.

La joven indicó que solicitará a las autoridades que dicten orden de alejamiento contra Samahara Lobatón para salvaguardar su integridad. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Jorka sostuvo que estaba nerviosa por este proceso judicial

“Ella me llamó muchas veces, pero no respondí porque yo ya había hecho la denuncia” , comentó.

En mayo del 2022, Samahara Lobatón fue denunciada por el presunto delito de violación de la libertad personal (acoso) contra Jorka Otoya, amiga de su novio Youna.

“¿Con Youna has podido hablar?”, le preguntaron a Jorka, a lo que ella respondió: “ Era mi amigo, me he alejado completamente”.

‘Amor y Fuego’ reveló que este 17 de noviembre, Samahara deberá brindar su declaración de manera obligatoria en la Fiscalía.

Denunciaron a Samahara Lobatón por amenazas en chat

Amor y Fuego reveló las amenazas que recibió Jorka, supuestamente de Samahara Lobatón

(JORKA) Samahara deja de llamar, que ahorita estoy con mi familia. Ya sé que me vas a insultar, y no me voy a rebajar a tu nivel. No tengo ni tuve nada con Youna

(SAMAHARA) A mi nivel, mi amor no me llegas a los talones pastrula de mier*** No me quieres contestar... me vas a ver en tu casa, así que por tu bien contestarás.

(JORKA) Averíguate mi casa y llevo las cámaras, la que queda mal eres tú.

(SAMAHARA) Averíguate jajajaja yo sé donde vives y nada me da miedo. Te mato, hija de p*** porque te mato. (...) te gusta panudearte con Youna, inventar que tienes algo con él, asquerosa

(JORKA) No me gusta tu marido, hijita

(SAMAHARA) A todo el mundo le dices que tiene algo con el, me vas a conocer

