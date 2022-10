Melissa Klug mostró su apoyo a María Pía Copello luego de las críticas que recibió por utilizar un vestido que supuestamente no era correcto para su edad. Tras apoyar a su hija Samahara Lobatón en “El gran show”, la chalaca aseguró que estos son comentarios machistas que no pertenecen a la época moderna.

“Me parecen los comentarios súper machistas y fuera de lugar, están en otro... no sé qué, en otro planeta porque divina, yo si tuviera ese cuerpo yo salgo así... pero mínimo, ella aunque sea se cubre, pero yo con ese cuerpo que tienen ellas, ay, Dios mío, perdóname, Jesús”, dijo Melissa Klug en América Espectáculos.

“Comentarios malos, negativos y buenos y constructivos siempre van a haber, yo creo que son más haters, gente que no puede usarlos y que (María Pía) tiene la edad que tiene y el cuerpazo que se maneja, pues”, comentó Melissa Klug.

“Ay, por favor, estamos... mira en qué siglo estamos, todo eso del machismo, ya ahora las mujeres somos empoderadas, independientes, trabajadoras, entonces yo creo que necesitas a una persona o a un hombre para que te complemente, no para que te estanque ni que te corte las alas”, acotó la ‘blanca de Chucuito’.

Según Melissa Klug, el esposo de María Pía Copello debe sentirse orgulloso de ella: “Si tú quieres brillar, tú quieres ser y más que todo que tú puedes lucirlo y eres una mamacita, yo me imagino que su marido de María Pía babeará, Dios mío santo, qué tal cuerpo de mi mujer, dirá”.

Además, la chalaca aseguró que Jesús Barco no se molesta cuando la ve con ropa sexy: “No hay forma, no he tenido problema, él es feliz porque bueno, pueden mirar, pero al final el que me tiene es él”.

Fuente: América Televisión

